Курбану Бердыеву сегодня исполнилось 68 лет

Во вторник, 25 августа, бывшему главному тренеру казанского «Рубина» и «Ростова» Курбану Бердыеву исполнилось 68 лет.

В качестве футболиста он выступал за туркменский «Колхозчи», СКА из Ростова-на-Дону, казахстанский «Кайрат» и ростовский «Ростсельмаш».

Тренерскую карьеру Бердыев начинал в Казахстане, после чего перебрался в Турцию, где тренировал «Генчлербирлиги». В России его первым клубом был смоленский «Кристалл», после чего его назначили рулевым «Рубина».

В казанском клубе Бердыев провел более 12 лет, выиграв вместе с командой все главные российские футбольные титулы. «Рубин» под его руководством дважды выиграл чемпионат России, победил в финале Кубка страны и два раза завоевал Суперкубок России.

В 2013 году он был уволен с поста главного тренера казанцев за неудовлетворительные результаты. После этого Бердыев возглавил «Ростов», вместе с которым специалист занял второе место в РПЛ и вышел в групповой раунд Лиги чемпионов.

В 2017 году он вернулся в «Рубин», но спустя два года покинул команду по соглашению сторон. С тех пор Бердыев остается без клуба. Ранее его также связывали с московским «Динамо» и «Сочи». В конце июня сообщалось о его возможной работе в столичном ЦСКА.

В 2009 году Бердыев был признан лучшим тренером России по версии РФС.