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«Спорт-Экспресс»: Курбан Бердыев может возглавить московское «Динамо»

21:17, 22.09.2019 2
«Спорт-Экспресс»: Курбан Бердыев может возглавить московское «Динамо»
Фото: rubin-kazan.ru

Бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев может возглавить московское «Динамо». Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс».

Такое решение может быть принято руководством «бело-голубых» в самое ближайшее время. При этом нынешнего тренера Дмитрия Хохлова планируют отправить в отставку из-за неудовлетворительных результатов команды.

Сегодня «Динамо» у себя дома уступило «Сочи» — 2:3.

После десяти проведенных туров, «Динамо» набрало 10 очков и делит 10-ю строчку турнирной таблицы с казанским «Рубином».

Ранее Бердыева связывали со «Спартаком», но сам тренер опроверг данные слухи, заявив, что «находится в творческом отпуске».

СпортФутбол Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 23 сен
    Нужно Бердыя поставить тренером, а Хохла ему в помощники, тогда будет толк.
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    Анонимно 23 сен
    И снова Хохлова оставили!!!! и так будет пока команда снова не окажется в ФНЛ.....да просто полный п...……...ц,
    больше нет слов!!!!!!!!!
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