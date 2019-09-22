«Спорт-Экспресс»: Курбан Бердыев может возглавить московское «Динамо»

Бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев может возглавить московское «Динамо». Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс».

Такое решение может быть принято руководством «бело-голубых» в самое ближайшее время. При этом нынешнего тренера Дмитрия Хохлова планируют отправить в отставку из-за неудовлетворительных результатов команды.

Сегодня «Динамо» у себя дома уступило «Сочи» — 2:3.

После десяти проведенных туров, «Динамо» набрало 10 очков и делит 10-ю строчку турнирной таблицы с казанским «Рубином».

Ранее Бердыева связывали со «Спартаком», но сам тренер опроверг данные слухи, заявив, что «находится в творческом отпуске».