«Спорт-Экспресс»: Курбан Бердыев может возглавить московское «Динамо»
Бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев может возглавить московское «Динамо». Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс».
Такое решение может быть принято руководством «бело-голубых» в самое ближайшее время. При этом нынешнего тренера Дмитрия Хохлова планируют отправить в отставку из-за неудовлетворительных результатов команды.
Сегодня «Динамо» у себя дома уступило «Сочи» — 2:3.
После десяти проведенных туров, «Динамо» набрало 10 очков и делит 10-ю строчку турнирной таблицы с казанским «Рубином».
Ранее Бердыева связывали со «Спартаком», но сам тренер опроверг данные слухи, заявив, что «находится в творческом отпуске».СпортФутбол Татарстан
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