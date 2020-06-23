Эксперт назвал перспективной возможную работу Бердыева в ЦСКА

Бывший футболист сборной России и эксперт по РПЛ Роман Широков назвал экс-тренера «Рубина» Курбана Бердыева в числе возможных преемников Виктора Гончаренко на посту рулевого московского ЦСКА.

«Тренеры свободные у нас есть — тот же Бердыев. Верю ли я в тандем Гинера и Бердыева? Если Бердыев хочет работать с ЦСКА и добиваться целей как тренер, то должен приходить и отвечать за матчи, тренировочный процесс. А если хочешь быть менеджером, то вакансий пока нет. Но связка Гинер — Бердыев в ЦСКА выглядит перспективно», — сказал Широков.

После поражения от «Зенита» (0:4) в матче 23-го тура РПЛ главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко написал заявление об уходе с поста главного тренера команды. Руководство московского клуба не стало принимать решение об отставке, но специалист уже уехал в Белоруссию. На следующий матч команду будет готовить помощник Гончаренко в ЦСКА Сергей Овчинников.

Последним местом работы Бердыева является «Рубин», из которого он ушел в июне 2019 года, уступив свою должность молодому Роману Шаронову.

Прошлым летом тренера связывали с командами РПЛ: московскими «Спартаком» и «Динамо», а также клубом «Сочи». Зимой слухи прекратились и появилась информация, что специалист может завершить карьеру тренера.

Напомним, Бердыев дважды возглавлял казанский «Рубин», с которым два раза становился чемпионом России по футболу, выигрывал Кубок и Суперкубок страны.