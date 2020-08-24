Три татарстанских банка вошли в топ-100 банков по объему капитала

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В сотню крупнейших банков России по объему капитала на 1 июля 2020 года входят три кредитных организации из Татарстана. Лидирует среди них Ак Барс Банк, занявший 20-е место.

Объем капитала татарстанского банка оценивается в 73,1 млрд рублей, следует из материалов «РИА Рейтинг».

Далее следует банк «Аверс», закрепившийся на 44-й строчке рейтинга. Объем капитала кредитной организации к середине года составил 23,8 млрд рублей.

Замыкает тройку «Татсоцбанк», занимающий 89-е место с капиталом в 8,67 млрд рублей.

Также в рейтинг вошли «Энергобанк», «Акибанк», «Банк Казани», «ИК Банк», «Банк «Заречье», «Автоградбанк», «Камкомбанк», «АвтоКредитБанк», «Алтынбанк» и «Банк 131».