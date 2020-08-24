В Казани на стоянке ТЦ «Мега» загорелся автомобиль

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В понедельник вечером в Казани на парковке торгового центра «Мега» загорелся автомобиль Lada Largus. Сообщение о пожаре поступило около 20:00, сообщил «Реальному времени» начальник отдела по работе со СМИ МЧС РТ Андрей Родыгин.

Видео произошедшего появилось в соцсетях.

В МЧС отметили, что площадь пожара составила 2 кв. м. Угроза распространения огня отсутствовала, пострадавших нет.