Сбербанк выплатит рекордные дивиденды в 422 млрд рублей

Сбербанк решил поддержать июльское решение о выплате 50% дивидендов. Об этом на пресс-конференции заявил председатель правления Сбербанка России Герман Греф.

По его словам, практически все банки мира приняли решение об отложении или снижении суммы дивидендов, однако Сбербанк решил выплатить 422 млрд рублей:

«Мы долго дискутировали, и в итоге у нас было принято решение поддержать июльское решение о выплате 50% (объема прибыли в виде) дивидендов в размере 422 млрд рублей. Это самые высокие дивиденды в истории Сбербанка и в истории корпоративного рынка России», — сказал Греф.

Также были внесены изменения в устав, так как сменился контролирующий акционер с ЦБ на правительство РФ. В состав кандидатур в члены наблюдательного совета был включен вице-премьер Дмитрий Чернышенко и заместитель главы Минфина Владимир Колачев.

Ранее Герман Греф заявил, что рубль к концу 2020 года может укрепиться до уровня 60—62 рубля за доллар.

