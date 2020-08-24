«Уфа» отправила письмо в РФС с просьбой разобрать пять спорных эпизодов матча с «Ростовом»

Футбольный клуб «Уфа» выслал официальное письмо в адрес главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца. Уфимский клуб попросил разобрать спорные моменты матча 4-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:1).

Всего «Уфа» выделила пять эпизодов, по которым у команды возникли вопросы к работе судейской бригады Михаила Вилкова. Отмечается, что клуб из Башкирии недоволен решениями за невынесение желтых карточек игрокам «Ростова» Деннису Хаджикадуничу, Данилу Глебову, Кенто Хашимото и Максиму Осипенко на 6-й, 9-й, 15-й и 72-й минутах, а также по отсутствию красной карточки Хорену Байрамяну на 82-й минуте.

Накануне, после поражения от «Ростова» (0:1), председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов выступил с заявлением, что уфимский клуб может сняться с чемпионата России по футболу сезона-2020/21 из-за предвзятого отношения к команде со стороны судей.