В правила КХЛ внесены изменения на сезон-2020/21

В правила Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) внесены несколько изменений на сезон-2020/21. Об этом сообщил главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов.

По его словам, глобальных изменений не произошло. Большинство из них направлено на увеличение зрелищности игры.

«Из основного — теперь шайба все время должна быть в движении, это направлено на увеличение скорости игры. Если шайба останавливается — следует остановка игры.

Если защитник защищающейся команды сдвигает ворота, в которые атакующая команда забивает гол, то после видеопросмотра гол будет засчитан. Речь идет о реальных возможностях взятия ворот», — сказал Анисимов.

Также главный арбитр КХЛ сообщил об отмене приветственных рукопожатий после матчей. Подобные изменения внесены из-за ситуации с пандемией коронавируса. Кроме того, изменились штрафы относительно споров с судьями во время игры. Отныне хоккеисты, оспаривающие те или иные решения арбитра, будут наказываться 2 минутами, а в случае продолжения споров последует наказание 2+20.

«С этого года любые оспаривания решений арбитра, разговоры о том, что судья — нехороший человек, разговор на повышенных тонах караются двумя минутами. Если игрок продолжает так себя вести, то получает 2+20», — сообщил Анисимов.