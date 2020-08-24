В мэрии Челнов назвали самые «криминальные» школы города

Начальник управления образования Набережных Челнов Рустем Хузин рассказал, что ученики школ №6, 15, 33, 46, 65, а также технического колледжа, НПК, ТИСБИ чаще всего в этом году совершали правонарушения.



Отравились алкоголем учащиеся школ №4, 7, 27, 19, 35, 38, 40, 51, 56, 65, 82, а также строительного колледжа, НПК, технического колледжа. За три года рост количества преступлений отмечается в школах №27, 43, 45, 46, 65, а также в КамТЭК, КГАМТ, техническом колледже, передают «Челнинские известия».



В Набережных Челнах ранее приступили к расследованию уголовного дела активистов движения АУЕ (экстремистская организация, запрещенная в России).

