Специалисты «Нижнекамскнефтехима» создали «умные» очки для общения с китайскими партнерами

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Сотрудники департамента информационных технологий ПАО «Нижнекамскнефтехим» разработали информационную платформу для качественной удаленной поддержи со стороны изготовителей сложного оборудования. Она включает в себя «умные» очки с встроенной видеокамерой и проекционный экран.

С их помощью специалисты «Нижнекамскнефтехима» общаются с партнерами из Китайской республики, которые изготовили технологическое оборудование для нового производства бутадиен-стирольного синтетического каучука (ДССК).

Специалисты «Нижнекамскнефтехима» запускают специальное приложение и благодаря удаленному помощнику AR, то есть «умным» очкам, выходят на связь с партнерами из Китая. Через разработанную платформу изображение и звук с площадки ДССК транслируются на рабочие места тех, кто сидит по ту сторону экрана. Когда работник перемещается, размер и ориентация дисплея настраиваются автоматически, ненужная информация исчезает, а новая появляется. Это дает возможность удаленно и в полной мере обсуждать вопросы по монтажу и пусконаладке оборудования, изготовленного в КНР, несмотря на ограничения из-за пандемии.



Напомним, ранее сообщалось, что «Нижнекамскнефтехим» построит собственное производство метанола.