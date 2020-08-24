Лукашенко потребовал увольнять учителей, которые поддерживают протесты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал увольнять из школ учителей, которые поддерживают акции протеста.

Он отметил, что в Белоруссии государственное образование, школы и идеология. «Те, кто хотят следовать этим принципам, пожалуйста, милости просим: идите преподавайте, учите, работайте. Те, кто не хочет, значит, они в школе быть не должны. Это надо говорить прямо, откровенно и честно», — передает его слова агентство «Белта».

Лукашенко призвал активно начинать учебный год и оказать поддержку бедным и многодетным семьям.

Ранее Лукашенко поручил с понедельника закрыть все бастующие предприятия.