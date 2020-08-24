В преддверии Дня знаний Сбербанк помогает родителям выбрать для своих детей правильный путь в будущее

Первое сентября — традиционно день начала учебных занятий во всех российских школах и высших учебных заведениях. Уже сейчас Сбербанк предлагает подумать, как быстро и эффективно не только собрать ребенка в школу, но и определить его путь в будущем.

Специальный проект «Собери ребенка в будущее» (6+) дает возможность всем желающим пройти тест и, ответив на ряд несложных вопросов, получить подборку профессий, которые станут актуальны уже через 10 лет.

Вокруг нас происходит много важного и интересного, но все отследить очень сложно. Навигация в профессиях будущего поможет выбрать для себя и своего ребенка профессиональный ориентир и двигаться вперед через повышение уровня знаний и получение углубленного дополнительного образования.

На страничке проекта родители, которые уже сейчас задумываются о будущем своих детей, смогут выбрать для ребенка дополнительные образовательные курсы от ведущих учебных заведений.

Кроме этого, сайт поможет подготовить школьников к началу учебного года и приобрести все необходимое со скидками и специальными предложениями.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО Сбербанк