В преддверии Дня знаний Сбербанк помогает родителям выбрать для своих детей правильный путь в будущее
Первое сентября — традиционно день начала учебных занятий во всех российских школах и высших учебных заведениях. Уже сейчас Сбербанк предлагает подумать, как быстро и эффективно не только собрать ребенка в школу, но и определить его путь в будущем.
Специальный проект «Собери ребенка в будущее» (6+) дает возможность всем желающим пройти тест и, ответив на ряд несложных вопросов, получить подборку профессий, которые станут актуальны уже через 10 лет.
Вокруг нас происходит много важного и интересного, но все отследить очень сложно. Навигация в профессиях будущего поможет выбрать для себя и своего ребенка профессиональный ориентир и двигаться вперед через повышение уровня знаний и получение углубленного дополнительного образования.
На страничке проекта родители, которые уже сейчас задумываются о будущем своих детей, смогут выбрать для ребенка дополнительные образовательные курсы от ведущих учебных заведений.
Кроме этого, сайт поможет подготовить школьников к началу учебного года и приобрести все необходимое со скидками и специальными предложениями.
Справка
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.
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