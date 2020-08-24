Следком: татарстанец подозревается в нанесении товарищу 65 ударов ножом

21 августа этого года в одном из домов села Надеждино Кайбицкого района Татарстана обнаружили тело 28-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти в виде 65 ножевых ранений. Следственный комитет РФ по РТ возбудил уголовное дело в отношении 27-летнего знакомого потерпевшего, сообщает Следком РФ по РТ.



По версии следствия, к потерпевшему накануне приехали двое мужчин. Одним из них был подозреваемый, с которым ранее они отбывали наказание в тюрьме. Компания выпила, пьяный потерпевший начал упрекать гостя в том, что тот отказался отбывать с ним наказание в следственном изоляторе и оскорблял его. В ответ подозреваемый избил и нанес удары ножом. После случившегося вместе со знакомым они убрали в квартире и ушли.

Подсудимый заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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