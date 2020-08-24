Зухра Уразбахтина перешла на работу в «Авангард ТВ»

Бывшая ведущая клубного телевидения казанского «Ак Барса» Зухра Уразбахтина начнет работать в «Авангард ТВ». Ранее она перешла на работу на федеральный телеканал «Матч ТВ».

«Новости не заканчиваются! С переездом в Москву и переходом на «Матч ТВ» я просто не могла оставить свой любимый вид спорта. Теперь ищите меня на матчах «Авангарда» и в эфире «Авангард ТВ». Рада присоединиться к команде с самым ярким образом в КХЛ и самыми высокими целями на сезон. Следите за нами, будет очень интересно!» — сообщила Уразбахтина.

Отметим, что омский клуб второй год подряд будет базироваться в подмосковной Балашихе.

Уразбахтина стала ведущей программы «Ак Барс ТВ» в сентябре прошлого года перед началом сезона-2019/20. Она выходила в прямых эфирах команды до и во время перерывов матчей хоккейного клуба на официальной странице клуба в соцсетях.

Напомним, ранее стало известно, что новой ведущей «Ак Барс ТВ» назначена Камиля Харисова.