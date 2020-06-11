Выборы президента Татарстана пройдут 13 сентября 2020 года
На 13 сентября 2020 года назначил Госсовет Татарстана выборы президента Республики Татарстан. Вопрос о выборах президента Госсовет рассмотрел сегодня «вне плана» — по предложению председателя комитета ГС РТ по государственному строительству и местному самоуправлению Альберта Хабибуллина.
Он предложил внести вопрос в повестку дня в связи с требованиями законодательства, определяющими сроки принятия решения о назначении выборов.
Ранее «Реальное время» писало, что на предстоящих выборах «Единая Россия» поддержит Рустама Минниханова.ОбществоВласть Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым