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Выборы президента Татарстана пройдут 13 сентября 2020 года

10:35, 11.06.2020
Выборы президента Татарстана пройдут 13 сентября 2020 года
Фото: Инна Серова

На 13 сентября 2020 года назначил Госсовет Татарстана выборы президента Республики Татарстан. Вопрос о выборах президента Госсовет рассмотрел сегодня «вне плана» — по предложению председателя комитета ГС РТ по государственному строительству и местному самоуправлению Альберта Хабибуллина.

Он предложил внести вопрос в повестку дня в связи с требованиями законодательства, определяющими сроки принятия решения о назначении выборов.

Ранее «Реальное время» писало, что на предстоящих выборах «Единая Россия» поддержит Рустама Минниханова.

ОбществоВласть Татарстан
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