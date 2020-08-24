«Бавария» победила ПСЖ и выиграла Лигу чемпионов

«Бавария» обыграла французский «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) (1:0) в финальном матче футбольной Лиги чемпионов.

Решающий гол был забит на 58-й минуте встречи, когда Кингсли Коман замкнул навесную передачу с фланга. За оставшееся время футболисты ПСЖ пытались сравнять счет, но немецкая команда удержала победный результат.

Победа в Лиге чемпионов стала для «Баварии» уже шестым в истории клуба. Ранее немцы побеждали в главном командном турнире Европы в 1974, 1975, 1976, 2001 и 2013 годах.

Для ПСЖ нынешний выход в финал Лиги чемпионов стал дебютным со времен создания клуба, которому в 2020 году исполнилось 50 лет.