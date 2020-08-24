Минкомсвязи России запустит аналог татарстанского «Народного контроля»

30 августа Минкомсвязи России начинает эксперимент по приему жалоб и заявлений граждан в различные органы власти через единое окно на портале Госуслуг. Он продлится до 30 декабря 2020 года. Таким образом пройдет апробация изменений, которые предусмотрены внесенным в Госдуму законопроектом. Для обработки запросов граждан авторы предлагают использовать искусственный интеллект.



Цель изменений, как говорится в пояснительной записке, «совершенствование процедур направления уведомлений гражданам (физическим лицам) и юридическим лицам при оказании государственных и муниципальных услуг путем преимущественного перевода таких уведомлений в электронную форму с использованием государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или почтовых отправлений, пересылаемых в форме электронного документа с учетом Правил оказания услуг почтовой связи».

Попросту говоря, на разных этапах прохождения обращения в госорганы заявитель будет получать уведомления — на какой стадии решения находится его вопрос. Уведомления предлагается рассылать преимущественно в электронном виде. При этом «у граждан и организаций будет право отказаться от получения уведомлений в электронной форме и получать их в почтовых отправлениях на бумажном носителе либо иным способом, установленным в нормативных правовых актах».

Подробнее об эксперименте по апробации аналога татарстанского «Народного контроля» читайте в материале «Реального времени».

