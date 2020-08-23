Реабилитолог оценила шансы Навального прийти в себя после комы

Состояние здоровья оппозиционера Алексея Навального будет зависеть от того, как быстро и точно ему поставят диагноз, сообщила врач-реабилитолог Анна Бондаренко.

По данным СМИ, Навальный находится в коме второй степени. Это состояние возникает при поражении центральной нервной системы. В таком состоянии может быть и пациент, с трудом, но все же узнающий врача и родных, и тот, кто практически никак не реагирует на внешние раздражители.

Бондаренко отметила, что после выхода из комы одни пациенты способны вернуть все утраченные навыки, другие же «остаются инвалидами». Но многое зависит от возраста человека, его лечения, передает «МК».

Ранее немецкие СМИ сообщили, что оппозиционера Алексея Навального доставили на лечение в Германию в качестве «гостя канцлера».

