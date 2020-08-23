В Минске протестующие подошли к резиденции Лукашенко
Колонна протестующих в Минске подошла к резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко, территорию рядом с ней охраняют силовики.
Люди изначально собрались у стелы «Минск — город-герой», оттуда они направились к Дворцу независимости — резиденции главы государства. Вход к нему охраняет ОМОН, стоит спецтехника. Возле президентского дворца сел вертолет, передает «РИА Новости».
Сегодня в Минске и других городах Белоруссии начались многотысячные акции протеста.ОбществоВласть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым