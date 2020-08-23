В казанском «Парк Хаусе» назвали предварительную дату открытия кинотеатра
Кинотеатр в казанском «Парк Хаусе» ориентировочно откроется 27 августа, об этом сообщила администрация торгового комплекса в Instagram.
С 24 августа кинотеатр анонсирует расписание сеансов и откроет продажу билетов.
Ранее «Реальное время» выяснило, какие кинотеатры уже возобновили работу в Татарстане. Подробности — в материале интернет-газеты.ОбществоКультураБизнесУслуги Татарстан
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