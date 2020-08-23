Лавров допустил, что на Тихановскую могли оказывать давление

Министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил, что эк-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и ее сторонники заинтересованы в дальнейшей дестабилизации обстановки в Белоруссии.

По его мнению, Тихановской не разрешили успокоиться и она продолжает делать политические заявления с требованием продолжать стачки, забастовки, протестные акции.

«И характерно, что она все чаще делает свои заявления не на русском, не на белорусском, а на английском языке», — передает «РИА Новости» слова российского дипломата.

Главный адресат выступлений Тихановской находится в «западном направлении», считает глава российского МИД.

Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что не планирует выдвигаться на пост президента, если будут организованы новые выборы.

