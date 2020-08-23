В Евросоюзе заявили, что не планируют превращать Белоруссию «во вторую Украину»

Евросоюз не намерен превращать Белоруссию «во вторую Украину». Ситуации в этих странах сравнивать некорректно, поскольку граждане Белоруссии выходят на протесты с требованием свобод и гражданских прав, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, на Украине был конфликт между ориентацией на Европу и на Россию, протестующие несли европейские флаги. А белорусы требуют гражданских свобод и прав, на акциях протеста нет европейских флагов.

«И у ЕС нет намерения превратить Белоруссию во вторую Украину», — заявил он в интервью изданию Pais.

Боррель подчеркнул, что ЕС «особенно заинтересован» в том, чтобы «белорусы могли жить в режиме политических свобод» и «иметь хорошие отношения» со всеми соседями.



Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в сложившейся в Белоруссии ситуации важно не допустить, чтобы события развивались по украинскому сценарию.

