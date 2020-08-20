Макрон выступил против повторения украинского сценария в Белоруссии

В сложившейся ситуации в Белоруссии важно не допустить, чтобы события развивались по украинскому сценарию, отметил президент Франции Эммануэль Макрон.

Он сообщил, что во время недавнего телефонного разговора Владимир Путин одобрил идею привлечь ОБСЕ в качестве посредника в урегулировании ситуации в республике. Лидеры двух стран отметили важность осуществления в стране «демократического, инклюзивного перехода» через диалог между властью и гражданским обществом с оппозицией. Также они указали на необходимость провести свободные выборы в хороших условиях, передает «РИА Новости».

Также Европейский союз (ЕС) в ближайшее время введет санкции против значительного числа должностных лиц Белоруссии «за насилие, репрессии и фальсификацию выборов». Кроме того, ЕС изучает возможность ввести санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко.

