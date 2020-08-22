В Башкирии загорелся кирпичный завод

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

В Башкирии загорелась кровля кирпичного завода, площадь пожара составляет около 6 тыс. квадратных метров.

В 14.38 по московскому времени спасатели объявили ранг пожара номер два, в 14.59 (мск) — номер три.

В результате пожара погибших и пострадавших нет. К ликвидации возгорания привлекли 46 человек и 16 единиц техники, передает «РИА Новости».