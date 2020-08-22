В Башкирии загорелся кирпичный завод
В Башкирии загорелась кровля кирпичного завода, площадь пожара составляет около 6 тыс. квадратных метров.
В 14.38 по московскому времени спасатели объявили ранг пожара номер два, в 14.59 (мск) — номер три.
В результате пожара погибших и пострадавших нет. К ликвидации возгорания привлекли 46 человек и 16 единиц техники, передает «РИА Новости».
ПроисшествияОбщество Башкортостан
Кирпичный завод полыхает в Башкортостане в городе Давлеканово— lifenews_ru (@lifenews_ru) August 22, 2020
Как нам сообщил источник в экстренных службах, площадь пожара — 4 800 «квадратов». Пострадавших нет pic.twitter.com/86VJa23FyU
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