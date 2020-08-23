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Соцсети: в столкновении ВАЗа и иномарки в Казани пострадал один из водителей

10:17, 23.08.2020

Накануне в Казани произошло столкновение легкового автомобиля ВАЗ 2112 и иномарки Mazda. Фотографии последствий аварии появились в социальных сетях.

Сообщается, что ДТП произошло неподалеку от улицы Левченко. Пострадал водитель ВАЗа — автор сообщения в соцсетях добавляет, что водители и пассажиры иномарки были в состоянии алкогольного опьянения. Также сообщается, что прибывшим на место сотрудникам экстренных служб пришлось извлекать из покореженного автомобиля пострадавшего водителя.

Напомним, что накануне в ДТП на проспекте Ямашева в Казани пострадали две девушки.

Происшествия Татарстан
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