Известный точностью прогнозов профессор США предсказал победу на выборах президента не Трампу

Известный точностью своих прогнозов результатов выборов президента США американский профессор истории Аллан Лихтман предсказал победу вице-президенту Джозефу Байдену, сообщает The New York Times.

Для того, чтобы определить победителя, Лихтман использует систему «13 ключей к Белому дому». Ее суть — в 13 вопросах, затрагивающих экономическое положение страны, социальное волнение, серьезные удачи и неудачи кандидатов, наличие скандалов, а также их личную харизму. На вопросы можно ответить лишь «да» и «нет». Если на шесть или более вопросов кандидат отвечает утвердительно, это говорит в пользу победы действующей партии. Если «нет» звучит на шесть или более вопросов, избиратели выступают против партии.

Задав эти вопросы в очередной раз президенту США Дональду Трампу, профессор предположил, что нынешний президент не сможет переизбраться на второй срок, а новым главой страны, вероятно, станет кандидат от Демократической партии Джозеф Байден.

Напомним, Трамп в конце июля предложил перенести президентские выборы в США, назначенные на ноябрь.