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«Рубин» опубликовал слова Слуцкого с песней группы «Мумий Тролль»

23:52, 22.08.2020
«Рубин» опубликовал слова Слуцкого с песней группы «Мумий Тролль»
Фото: rubin-kazan.ru

Пресс-служба «Рубина» выложила видео со словами главного тренера Леонида Слуцкого и песней группы «Мумий Тролль».

После матча с ЦСКА (2:1) рулевой казанцев, описывая игру вратаря Юрия Дюпина, применил слова «блестяще, здорово, великолепно». Пресс-служба клуба подставила эти выражения под песню «Мумий Тролль» «Невеста», где есть строчки «Здорово! Великолепно! Бьешься за жизнь, за завтра и даже иногда за меня».

Напомним, ранее после игры с «Локомотивом» (0:2) казанский клуб представил речь Слуцкого в рэп-формате.

СпортФутболОбщество Татарстан
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