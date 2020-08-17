Эксперт: зима в России будет нормальной

Показатели температур этой зимой в России ожидаются в пределах климатической нормы. Об этом рассказал метеоролог центра погоды «Фобос», телеведущий Евгений Тишковец порталу URA.ru.

Эксперт отметил, что превышение обычной для российской зимы температуры будет лишь символическое — больше на 0,5—1 градус. Также он сообщил, что в декабре 2020 года следует ожидать повышенного количества осадков.

«Будут дни как оттепели, так и более крепких морозов», — отметил Тишковец.

Ранее сообщалось, что этой зимой в Казани выпало 106 мм осадков, или на 27% меньше нормы.

