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Раздача шариков в Лениногорске и познавательное видео о флаге РФ: новые посты в «Инстаграмах» глав районов Татарстана 22 августа

20:15, 22.08.2020
Раздача шариков в Лениногорске и познавательное видео о флаге РФ: новые посты в «Инстаграмах» глав районов Татарстана 22 августа
Фото: instagram.com/husainov_rg

Глава Лениногорского района Рягат Хусаинов раздал на городской площади Лениногорска жителям воздушные шары в цветах триколора.

Глава Бавлинского района Рамиль Гатиятуллин выложил видео, в котором рассказывается о том, что значит каждый из цветов на государственном флаге РФ.

Руководитель Нижнекамского района Айдар Метшин принял эстафету флага 100-летия ТАССР. А в честь Дня флага России в городе прошел товарищеский матч, о нем Метшин рассказал у себя «в сторис».

В Кукморском районе сегодня в День флага РФ прошел праздник «Медовый спас». На сцене выступили детские коллективы, прошли конкурсы. Глава района Сергей Димитриев поделился видео с мероприятия.

Руководитель Елабужского района Рустем Нуриев поделился видео с совещания работников образования и науки в Елабуге, в котором принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьТехнологииМедиа Татарстан
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