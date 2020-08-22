Раздача шариков в Лениногорске и познавательное видео о флаге РФ: новые посты в «Инстаграмах» глав районов Татарстана 22 августа

Глава Лениногорского района Рягат Хусаинов раздал на городской площади Лениногорска жителям воздушные шары в цветах триколора.



Глава Бавлинского района Рамиль Гатиятуллин выложил видео, в котором рассказывается о том, что значит каждый из цветов на государственном флаге РФ.

Руководитель Нижнекамского района Айдар Метшин принял эстафету флага 100-летия ТАССР. А в честь Дня флага России в городе прошел товарищеский матч, о нем Метшин рассказал у себя «в сторис».

В Кукморском районе сегодня в День флага РФ прошел праздник «Медовый спас». На сцене выступили детские коллективы, прошли конкурсы. Глава района Сергей Димитриев поделился видео с мероприятия.

Руководитель Елабужского района Рустем Нуриев поделился видео с совещания работников образования и науки в Елабуге, в котором принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов.

Татьяна Леухина