Лихтенштейн потребовал у Чехии конфискованные земли

Власти Лихтенштейна направили жалобу в ЕСПЧ с требованием возвращения земель, конфискованных Чехией в конце Второй мировой войны.

Лихтенштейн оспаривает суверенитет Чехии над более чем 2 тыс. квадратных километров территории, где находится барочная резиденция Вальтице и неоготический замок Леднице (был резиденцией рода Лихтеншейнов на протяжении 700 лет), внесенные в список культурного наследия ЮНЕСКО.

Заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек заметил, что дело не должен рассматривать ЕСПЧ, так как он не рассматривает вопросы, возникшие до принятия Европейской конвенции по правам человека, пишет Financial Times.



Спор по поводу конфискованных в 1945 году территорий семьи Лихтенштейн продолжается более 70 лет. Из-за этого Чехия и Лихтенштейн смогли восстановить дипломатические отношения лишь в 2009 году. Площадь земель, на которые претендует Лихтенштейн, более чем в десять раз превышает нынешнюю территорию княжества (160 квадратных километров).