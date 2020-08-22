Лукашенко сообщил о приведении армии в полную боевую готовность

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что основные силы армии страны приведены в полную боевую готовность из-за активности войск НАТО у границ республики.

По его словам, ему «впервые за четверть века пришлось принимать самое серьезное решение, приводя основные части вооруженных сил в полную боевую готовность и перебрасывая войска на западное направление», передает «Белта».

Ранее Лукашенко сообщил, что в стране пытаются провести «цветную революцию» и поручил министерству обороны предпринимать «жесткие меры» по защите целостности страны.

