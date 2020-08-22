Татарстанский гонщик Тимерзянов выступит на чемпионате мира по ралли-кроссу

Татарстанский гонщик Тимур Тимерзянов в субботу стартует на чемпионате мира по ралли-кроссу в Швеции.

Он будет единственным представителем России на турнире. Соревнования в Швеции откроют гоночный уик-энд этого года и пройдут на легендарной трассе Хольес длиной 1,21 км и поворотом «Велодром».

Тимерзянов является 3х-кратным чемпионом Европы по ралли-кроссу. По итогам прошлого гоночного сезона он занял пятую строчку мирового рейтинга пилотов.

Напомним, ранее в Казани прошел этап российских кольцевых гонок.