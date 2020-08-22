Подберезкин забил первый гол за «Урал» после перехода из «Рубина»
Бывший полузащитник «Рубина» Вячеслав Подберезкин забил первый гол за «Урал» после перехода из казанского клуба.
На 3-й минуте матча 4-го тура РПЛ с «Краснодаром» новичок екатеринбургской команды забил ударом в верхний угол ворот соперника. Пока «Урал» ведет со счетом 1:0, идет первый тайм игры.
Напомним, Подберезкин перешел в уральский клуб из казанского «Рубина».СпортФутбол
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