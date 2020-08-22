Новости спорта

14:45 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Подберезкин забил первый гол за «Урал» после перехода из «Рубина»

14:25, 22.08.2020
Подберезкин забил первый гол за «Урал» после перехода из «Рубина»
Фото: rubin-kazan.ru

Бывший полузащитник «Рубина» Вячеслав Подберезкин забил первый гол за «Урал» после перехода из казанского клуба.

На 3-й минуте матча 4-го тура РПЛ с «Краснодаром» новичок екатеринбургской команды забил ударом в верхний угол ворот соперника. Пока «Урал» ведет со счетом 1:0, идет первый тайм игры.

Напомним, Подберезкин перешел в уральский клуб из казанского «Рубина».

СпортФутбол
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем