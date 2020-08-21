Число пострадавших при взрыве в многоэтажке Ярославля увеличилось до четырех

При взрыве бытового газа в Ярославле один человек погиб, еще четверо пострадали.

По данным представителя городской станции скорой медицинской помощи, двое человек находятся в больнице имени Соловьева, еще двоих туда везут.

Четвертой пострадавшей стала пожилая женщина, ей стало плохо во время происшествия. Состояние троих пострадавших оценивается как средней степени тяжести, передает ТАСС.

Взрыв в десятиэтажном доме в Ярославле прогремел сегодня вечером. По данным МЧС, в результате взрыва произошло обрушение с пятого по третий этаж.

