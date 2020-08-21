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Происшествия

В Ярославле в многоэтажном доме прогремел взрыв, один человек погиб

20:29, 21.08.2020 1
В Ярославле в многоэтажном доме прогремел взрыв, один человек погиб
Фото: соцсети

В Ярославле в 10-этажном жилом доме произошел взрыв бытового газа. В результате инцидента один человек погиб и еще трое пострадали.

По данным МЧС, в результате взрыва произошло обрушение с пятого по третий этаж. Погибла женщина. Сейчас проводится эвакуация жильцов, передает «РИА Новости».

В мае в Казани на улице Волгоградской в квартире на пятом этаже второго подъезда произошел взрыв газа. Ударная волна выбила окна кухни и жилой комнаты, а также разворотила балкон.

ПроисшествияОбщество
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 21:39
    В многоэтажках нужно отключить газ...
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