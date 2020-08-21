В Ярославле в многоэтажном доме прогремел взрыв, один человек погиб

Фото: соцсети

В Ярославле в 10-этажном жилом доме произошел взрыв бытового газа. В результате инцидента один человек погиб и еще трое пострадали.

Видео с места обрушения перекрытий в жилом доме Ярославля: https://t.co/DVp3dmKkl4 pic.twitter.com/1d0VlIkj3k — Пятый канал Новости (@5tv) August 21, 2020

По данным МЧС, в результате взрыва произошло обрушение с пятого по третий этаж. Погибла женщина. Сейчас проводится эвакуация жильцов, передает «РИА Новости».

В мае в Казани на улице Волгоградской в квартире на пятом этаже второго подъезда произошел взрыв газа. Ударная волна выбила окна кухни и жилой комнаты, а также разворотила балкон.

