В Казани появится еще один автокинотеатр

В Казани появится еще один автокинотеатр.

Бесплатные сеансы будут проходить на парковке возле торгового центра «Мега» ( проспект Победы, 141) с 14 по 27 сентября. В программу кинопоказов вошли следующие картины: «Вторая жизнь Уве», «Магазинные воришки», «Зеленая книга», «Вы умрете или мы вернем вам деньги», а также ряд других. Расписание сеансов можно посмотреть на сайте.

Завтра в субботу в автокинотеатре у центра семьи «Казан» пройдет показ фильма «Я худею».

