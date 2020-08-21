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В Казани появится еще один автокинотеатр

20:59, 21.08.2020
В Казани появится еще один автокинотеатр
Фото: wikipedia.org

В Казани появится еще один автокинотеатр.

Бесплатные сеансы будут проходить на парковке возле торгового центра «Мега» ( проспект Победы, 141) с 14 по 27 сентября. В программу кинопоказов вошли следующие картины: «Вторая жизнь Уве», «Магазинные воришки», «Зеленая книга», «Вы умрете или мы вернем вам деньги», а также ряд других. Расписание сеансов можно посмотреть на сайте.

Завтра в субботу в автокинотеатре у центра семьи «Казан» пройдет показ фильма «Я худею».

ОбществоКультура Татарстан
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