Мухаметшин посетил Бавлинский район, Минниханов — Лениногорский: новое посты в «Инстаграмах» глав районов Татарстана 21 августа

Сегодня председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин посетил Бавлинский район. Глава района Рамиль Гатиятуллин поделился с подписчиками видео с вручения будущим первоклашкам портфелей и со встречи Мухаметшина с жителями села Крым-Сарай.

Заместитель премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев посетил сегодня Ютазинский район республики. Руководитель исполкома Ютазинского района Аяз Шафигуллин показал вице-премьеру РТ детский сад № 7 и Уруссинскую гимназию.

Руководитель Лениногорского района Рягат Хусаинов добавил в себе «сторис» фотографию, сделанную во время посещения президентом Татарстана Рустамом Миннихановым музея нефти.

Кукморский район принял у себя эстафету флага 100-летия ТАССР. Руководитель района Сергей Димитриев выложил видео с торжественного мероприятия — здесь и национальные костюмы, угощения и музыка.

Глава Бугульминского района Линар Закиров вместе с председателем Госсовета РТ Фаридом Мухаметшиным осмотрели лагерь имени А.Д.Губина после реконструкции и музей боевой славы.

Татьяна Леухина