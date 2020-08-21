Хван Ин Бом отправился с «Рубином» в Москву на матч против ЦСКА

«Рубин» отправился в Москву на матч 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Вместе с командой на игру полетел новичок из Южной Кореи Хван Ин Бом. При этом кореец пока не заявлен «Рубином» для участия в матчах РПЛ.

Напомним, ранее вернулись к тренировкам в общей группе полузащитники Олег Шатов и Александр Зуев.