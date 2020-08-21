Шатов тренируется с основным составом «Рубина» перед матчем с ЦСКА

Полузащитник «Рубина» Олег Шатов вернулся к тренировкам казанской команды после травмы.

Футболист занимается в общей группе на тренировочных занятиях казанцев в преддверии матча 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА.

Также к тренировкам с основным составом вернулся Александр Зуев.

Шатов перешел в «Рубин» нынешним летом. Полузащитник пока не сыграл ни одного официального матча за казанский клуб из-за микроповреждения.