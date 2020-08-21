С 17 сентября стартует еще один рейс из Казани в Анталью

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Авиакомпания «Победа» с 17 сентября возобновит рейсы из Казани в турецкую Анталью. об этом сообщает представитель компании.



Она отметила, что полеты будут выполняться дважды в неделю. Теперь в расписании компании более 90 направлений.

Ранее сообщалось о введении новых ограничений на рейсах в Турцию от некоторых российских компаний при провозе ручной клади.