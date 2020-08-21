«Зенит-Казань» и «Динамо-Ак Барс» узнали соперников по групповому этапу Лиги чемпионов

В пятницу в Люксембурге состоялась жеребьевка группового этапа волейбольной Лиги чемпионов среди мужских и женских команд.

Казанский «Зенит» попал в одну группу с немецким «Берлином», словенской «Любляной» и одним из победителей квалификационного раунда.

Женская команда «Динамо-Ак Барс» на групповом этапе Лиги чемпионов встретится с чемпионками Италии «Новарой», польской «Хемик Полице» и чешским «Оломоуцем».

Напомним, в пятницу был отменен волейбольный «Кубок Победы» в Казани из-за положительных результатов на коронавирус в «Зените-Казань».