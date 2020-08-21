Автосервис «Колеса даром» оштрафовали за тысячи звонков автовладельцам с некорректной рекламой

Автосервис «Колеса даром» компании «Группа Бринэкс» привлечен к административной ответственности на сумму свыше 100 тыс. рублей за недобросовестную рекламу. Об этом сообщает пресс-служба УФАС по Татарстану.

Установлено, что с 17 по 31 декабря 2019 года, во временной отрезок с 6.0 до 12.40, с номера, принадлежащего компании «Группа Бринэкс», было осуществлено 20,1 тыс. звонков. Автодозвон производился беспрерывно с пяти телефонных номеров ежеминутно.

Звонки компании автовладельцам содержали некорректные сравнения рекламируемого товара с иными товарами, в том числе использовалась формулировка «по самым низким ценам». Эта же фраза содержала не соответствующие действительности сведения о преимуществах товара перед другими, что является нарушением действующего законодательства о рекламе.

Ранее сообщалось, что УФАС по Татарстану заподозрило ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» в заключении картельных соглашений в интересах казанской компании «Трасса».

