Олег Шатов в свой день рождения перешел в «Рубин»

Полузащитник Олег Шатов в статусе свободного агента перешел в казанский «Рубин». Контракт подписан на два года с возможностью продления еще на год.

Шатов будет выступать в нашей команде под номером 20. Пресс-служба клуба отмечает, что сегодня игроку исполнилось 30 лет.

Олег Шатов является воспитанником мини-футбольного клуба «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург). Выступал за «Анжи» (Махачкала), «Краснодар» и «Зенит» (Санкт-Петербург). С последним Шатов выиграл дважды чемпионат России (2014/15, 2018/19), Кубок России (2016), Суперкубок России (2015, 2016).

За сборную России сыграл 28 матчей, забил 2 гола.