В Грузии заинтересованы в восстановлении авиасообщения с Россией

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Власти Грузии заявили, что заинтересованы в восстановлении авиасообщения с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на специального представителя премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураба Абашидзе:

«Если с российской стороны будет желание восстановить полеты, мы готовы поставить этот вопрос на повестку дня, однако все, конечно же, зависит от эпидемической обстановки».

Он также добавил, что планирует в скором времени обсудить вопрос возобновления перелетов с членом Совета Федерации Григорием Карасиным.

Напомним, что указ президента России Владимира Путина о временном запрете российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории РФ на территорию Грузии вступил в силу 8 июля 2019 года.

