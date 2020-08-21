ЦИК Татарстана будет выдавать на выборах маски и перчатки

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Центризбирком Татарстана обещает соблюдение всех мер осторожности на предстоящих выборах в республике.

Чтобы соблюсти социальную дистанцию, потоки голосующих разграничат: вход и выход будут находиться в разных местах, рядом разместят дезинфицирующие коврики и антисептические средства для рук. Каждому входящему будут измерять температуру.

На кабинках для голосования не будет шторок, а тайна голосования будет обеспечиваться санитарным дистанцированием. В помещениях будет выполнена разметка на расстоянии полутора-двух метров.

На участках будут раздаваться маски и перчатки, а также одноразовые ручки. Эту информацию подтвердил председатель Центральной избирательной комиссии республики Татарстан Андрей Кондратьев: «Мы понимаем, что Татарстан перешел на третий этап снятия «карантинных» мер. Граждане могут не носить перчатки в местах, где есть антисептик, но мы, как организаторы выборов, должны быть готовы ко всем сценариям развития событий».



Дни голосования пройдут с 11 по 13 сентября. Участки будут работать с 8.00 до 20.00.

Напомним, в конце июля ЦИК Татарстана заказал кабины для голосования на 4 млн рублей.