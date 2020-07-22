ЦИК Татарстана заказал кабины для голосования на 4 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Для проведения выборов президента Татарстана республиканский ЦИК закупит кабины для голосования на сумму 4 290 000 рублей. Об этом говорится на сайте госзакупок.



Будут закуплены 400 сборно-разборных двухсекционных кабин, а также 200 кабин для голосования избирателей с нарушением опорно-двигательного аппарата. За одну двухсекционную кабину ЦИК намерен заплатить 7 700 рублей, за кабину для избирателей с ограниченными возможностями — 6 050 рублей.

Кабины доставят в Казань, Елабугу, Набережные Челны, Нижнекамск, Лениногорск и другие районы Татарстана.

Напомним, выборы президента Татарстана пройдут в Единый день голосования — 13 сентября.