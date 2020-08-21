Гендиректор «Зенит-Казань» рассказал о состоянии игроков, заболевших коронавирусом

Генеральный директор «Зенит-Казань» Ильхам Рахматуллин рассказал о состоянии волейболистов казанской команды, у которых тесты на коронавирус показали положительный результат.

«Мы продолжаем работать, а два члена команды изолированы. Состояние у них нормальное, без симптоматики, они не в больнице. Через два-три дня сделаем следующие тесты. Все остальные в команде здоровы, все в порядке», — сказал Рахматуллин.

Ранее из-за положительных тестов на COVID-19 в «Зенит-Казань» был отменен предсезонный турнир «Кубок Победы», который планировалось провести в столице Татарстана. По словам Рахматуллина, в клубе расстроились отмене матчей.

«Конечно, мы расстроились, что пришлось отменить Кубок Победы, но совместно с ВФВ приняли такое решение. Скоро уже и Кубок, и чемпионат России стартуют. Лучше не рисковать», — добавил Рахматуллин.

Напомним, турнир «Кубок Победы» по волейболу должен был пройти в Казани с 24 по 26 августа. На соревнованиях ждали приезд чемпионов страны из новосибирского «Локомотива» и кемеровского «Кузбасса», а также взрослую команду сборной России.