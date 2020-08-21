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Прокуратура потребовала установить дорожные знаки около детсада в «Салават купере»

11:27, 21.08.2020
Прокуратура потребовала установить дорожные знаки около детсада в «Салават купере»
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

На проезжей части около детского сада №121 «Эврикум», открытого в декабре 2019 года в казанском жилом комплексе «Салават купере», нет дорожных знаков «Ограничение скорости 40 км/ч» и «Дети», искусственных неровностей и дорожной разметки «Пешеходный переход». Об этом сообщается на сайте прокуратуры Татарстана.

По итогам проверки прокуратуры Кировского района Казани в адрес администрации детсада внесли представление. Детский сад должен установить дорожные знаки и разметку на указанном отрезке дороги.

Напомним, ранее прокуратура добилась починки двери на баскетбольной площадке в «Салават купере».

Общество Татарстан
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