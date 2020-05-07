Прокуратура добилась починки двери на баскетбольной площадке в «Салават купере»

Прокуратура Кировского района Казани провела проверку по жалобе жительницы ЖК «Салават купере» из-за упавшей на нее двери баскетбольной площадки. В результате поломка была устранена, а мастеру ООО «Управляющая компания «РСК» объявлен выговор.

Еще 15 марта жительница «Салават купере» получила ушиб и ссадину, поскольку на нее упала дверь на выходе с баскетбольной площадки.

«Как выяснилось, ООО «Управляющая компания «РСК» не обеспечила своевременный ремонт общедомового имущества и его безопасность для жизни и здоровья граждан, проживающих в обслуживаемых домах», — сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

После внесения надзорным ведомством представления об устранении выявленных нарушений дверь была отремонтирована, а мастеру управляющей компании объявлен выговор.