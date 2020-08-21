В Казани заболел участник судебного процесса по делу КПК «Рост»

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Назначенное на сегодня выступление подсудимых по делу финансовой пирамиды КПК «Рост» с последним словом сорвала болезнь одной из семи обвиняемых. Адвокат экс-директора «Роста» Натальи Макаровой сообщила Вахитовскому райсуду, что у ее подзащитной высокая температура, сильный кашель и насморк, и попросила отложить заседание.



Суд объявил в процессе перерыв до 31 августа. Потерпевшие разошлись. Шестерых подсудимых отправили назад в СИЗО. Макарова — единственная из них, кто находится под домашним арестом.

Напомним, потерпевшими по делу КПК «Рост» МВД Татарстана признало более 3,5 тысячи человек, их ущерб оценен в 1,4 млрд рублей. В прениях гособвинитель запросил для обвиняемых от 16 до 18,5 года колонии. Сами они настаивали на оправдании за отсутствием состава вмененных преступлений. При этом основатель «Роста» Андрей Макаров ссылался на челябинские суды, которые отказались признавать его мошенником.